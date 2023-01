La CGT Pôle emploi écrit aux élus départementaux et aux parlementaires pour les "alerter sur les risques" des expérimentations de nouvelles modalités d’accompagnement des allocataires du RSA, telles que lancées par le gouvernement dans le cadre de la préfiguration de France Travail. "Soumettre l’attribution du RSA à un parcours contraint et d’éventuelles sanctions, c’est nier les histoires de vie de chacun et la nécessaire approche sociale de l’accompagnement", écrit le syndicat, dans un document rendu public le 30 janvier 2023.