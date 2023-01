Thierry Coulhon assure Sylvie Retailleau de l’engagement du HCERES à contribuer à la réussite des futurs contrats d’objectifs, de moyens et de performance, dans un courrier adressé le 24 janvier 2023 à la ministre de l’ESR. En effet, il estime que "seule l’appréciation des réalisations effectives peut donner un véritable crédit à l’ambition affichée et aux engagements pris par les établissements". Il rappelle les évolutions apportées aux évaluations, et notamment les mesures de simplification, et suggère que le MESR concoure "à cette dynamique" en simplifiant la procédure d’accréditation.