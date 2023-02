La région Île-de-France annonce le 30 janvier 2023 la mise en place d'"Oriane", l'"Agence de la promesse républicaine et de l’orientation qui est opérationnelle depuis le 1er janvier". Présentée comme "le guichet unique" en matière d’orientation et de formation, l’agence proposera une plateforme d’information et va rassembler tous les dispositifs existants pour lutter contre le décrochage. Autre mission : l’insertion des jeunes et des demandeurs d’emploi. Intégrée au sein de la région sous forme d’une direction, elle est présidée par le vice-président de région Othman Nasrou (LR).