"Après une forte mobilisation" le 19 janvier 2023, le mouvement de protestation contre la réforme des retraites "s’installe dans les écoles", affirme le Snuipp-FSU dans un communiqué le 30 janvier. Le syndicat prévoit un taux de grévistes de 50 % chez les professeurs des écoles, lors de la journée de mobilisation prévue mardi 31 janvier, à l’appel d’organisations interprofessionnelles, dont l’Éducation nationale (lire sur AEF info). Lors de la précédente journée de grève le 19 janvier, le Snuipp avait décompté 70 % de grévistes et le MEN 42 % (lire sur AEF info). Selon le Snuipp, les enseignants ont "bien saisi le sens de cette réforme qui les obligera à travailler plus longtemps", dans un contexte où "les conditions de travail se dégradent et où l’espoir d’être mieux rémunérés s’amenuise au fil des concertations avec le ministère" (lire sur AEF info).