Le CIR est un "fragile îlot de stabilité dans un océan d’incertitudes", estime l’ANRT dans la 12e édition de sa "comparaison internationale sur le cours du chercheur", publiée début 2023. "Sans CIR ni aides directes, la France serait, pour les entreprises, le deuxième pays le plus onéreux du monde pour y effectuer leur R&D, et par conséquent le plus cher d’Europe", analyse l’association, qui signale que pour 2023 "le cours du chercheur français diminue un peu, à 72, en position médiane au sein de l’échantillon" (1). Enfin, l’ANRT revient sur le CICo, qui a "trouvé sa place dans le PLF 2022".