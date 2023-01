La période est à l’ajustement des réformes portées par la loi "Avenir professionnel" de 2018, comme en témoigne la série d’annonces effectuées par l’exécutif à l’occasion de la 18e édition de l’Université d’hiver de la formation professionnelle qui s’est tenue à Cannes entre le 25 et le 27 janvier 2023. Partenaires sociaux, régions, prestataires de formation, opérateurs de compétences et branches professionnelles ont réagi à ces annonces. S’ils se montrent ouverts au dialogue en vue des concertations à venir, ils se disent toutefois inquiets des évolutions du CPF et des NPEC qui se profilent.