La Première ministre Élisabeth Borne a présenté lundi 30 janvier 2023 le plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine pour 2023-2026. Entre autres mesures, le gouvernement veut améliorer le recueil des plaintes en développant les dispositifs d' "aller vers" les victimes et en permettant l’anonymisation partielle des plaignants. Il souhaite aussi renforcer les sanctions contre les agents des services publics, dont les policiers et les gendarmes, auteurs d’injures racistes non publiques.