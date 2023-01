Évolution professionnelle : l’opérateur du CEP en Bourgogne-Franche-Comté signe une convention avec Pôle emploi

Le Réseau EVA BFC, en charge du conseil en évolution professionnelle auprès des actifs en Bourgogne-Franche-Comté et Pôle emploi ont signé une convention qui vise à "faciliter les évolutions" des actifs en emploi et "le retour à l’emploi" des demandeurs d’emploi, indiquent-ils dans un communiqué le 10 novembre 2022. La convention prévoit d’opérer la promotion du CEP auprès du grand public, de "sécuriser le parcours des salariés qui souhaitent quitter leur emploi" et "d’encourager les salariés en situation de reconversion ou de transition professionnelle à découvrir les métiers et les entreprises offrant des opportunités d’emplois". Ce partenariat permettra de "faciliter les coopérations entre les opérateurs CEP […] en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires", souligne Michel Swieton, directeur régional de Pôle emploi.