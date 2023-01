La santé et la prévoyance sont "les angles morts" de la réforme des retraites, regrette la Mutualité Française dans un communiqué. "En n’étant centré qu’autour du seul paramètre de l’âge légal et en négligeant les répercussions sur les autres branches de la protection sociale - santé, AT-MP et chômage -, le projet de réforme n’apporte pas de solutions à terme à la soutenabilité de notre système de protection sociale", explique-t-elle. Selon elle, l’employabilité des seniors est une "condition nécessaire et préalable" à un éventuel allongement de la durée de travail.