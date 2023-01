Le cabinet d’avocats CMS Francis Lefebvre annonce sur son site, le 27 janvier 2023, la nomination de Jean-Yves Frouin, ancien président de la chambre sociale de la Cour de cassation, en qualité de Of Counsel. Il rejoint plus particulièrement l’équipe de doctrine du département social, aux côtés d’Olivier Dutheillet de Lamothe, qui a présidé la section sociale du Conseil d’État. En décembre 2020, Jean-Yves Frouin avait remis au Premier ministre un rapport formulant des propositions concernant les travailleurs des plateformes numériques en matière de statut, de dialogue social et de droits sociaux.