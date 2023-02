Un arrêt de la Cour des comptes, prononcé le 2 décembre 2022, ordonne à l’ex-agent comptable de l’université d’Orléans de rembourser la somme de 44 443,24 €. La Cour a été saisie pour cinq créances d’un montant total de 140 408,63 € en raison de "l’insuffisance de diligences en vue de leur recouvrement", et aussi de "l’écriture, passée le 15 septembre 2016 [de leur] apurement au compte 119 'report à nouveau', en contradiction avec les textes réglementaires". En outre, "aucune délibération n’aurait été produite à l’appui de cette écriture, qui a eu pour effet de compromettre définitivement le recouvrement des créances, alors qu’elles n’auraient été ni prescrites, ni irrécouvrables". Dans son jugement, la Cour reconnaît ainsi l’existence de manquements et d’un préjudice financier pour deux créances, l’une de 22 318,40 € et l’autre de 22 124,84 €.