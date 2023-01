La CGT Spectacle demande de nouveau la prolongation des droits chômage pour les intermittents du spectacle

"Il n’est pas possible de soutenir uniquement le chiffre d’affaires des entreprises sans prendre en compte la situation des salariés intermittents du spectacle ni celle des autrices et auteurs", affirme la CGT Spectacle dans un courrier transmis le 6 janvier 2022, à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Parmi les revendications de la fédération, figure notamment "l’ouverture et la prolongation des droits à l’assurance chômage des artistes et techniciens intermittents du spectacle […] en prenant en compte le besoin d’une période de 12 mois après la fin de toutes les décisions empêchant de travailler normalement" ; l’année blanche a pris fin le 31 décembre. De même, il est demandé "une prolongation dans le même temps du dispositif jeune intermittent, son extension aux plus de 30 ans et l’abaissement du seuil à 250 heures sur douze mois".