Tous les agents de l’État devront être formés aux enjeux du racisme et l’antisémitisme d'ici 2026, prévoit le plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine 2023-2026. Il a été présenté ce lundi 30 janvier 2023. En outre, les fonctionnaires qui tiennent des propos racistes ou antisémites pourront être condamnés à des "peines aggravées" au nom de l’exemplarité et des testings seront organisés.