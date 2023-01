"Si 81 % des représentants du personnel placent le pouvoir d’achat et les rémunérations parmi les sujets prioritaires du CSE, les directions ne sont que 45 % à identifier ce sujet comme prioritaire pour le CSE", montre la 5e édition du baromètre Syndex-Ifop sur l’état du dialogue social en 2023, publiée le 30 janvier. De même, l’écart de perception sur la qualité du dialogue social est "significatif, entre les RP et les salariés qui la jugent moyenne et les dirigeants qui se déclarent plutôt satisfaits". Enfin, deux tiers des salariés déclarent avoir une bonne image de leur CSE.