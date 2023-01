La métropole de Toulouse indique, lundi 30 janvier, avoir été retenue dans le cadre de l'appel à projets européen HI5 afin de "mettre en place une infrastructure de connectivité mobile 5G mutualisée et multi-services dédiée". Celle-ci pourra être utilisée pour plusieurs usages. La métropole espère notamment qu'elle pourra permettre "d'analyser et résoudre les problèmes liés à la mobilité dans la ville, gérer les interventions sur voirie et les réseaux numériques et électriques", et précise que "de nouveaux services pourront être étudiés sur l’éclairage public".