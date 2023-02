Depuis 2018, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a financé 1 400 conventions de tutorat avec des entreprises du secteur marchand qui embauchent des allocataires du RSA en CDI ou en CDD de plus de six mois. Imaginé à l’époque pour pallier la suppression des contrats uniques d’insertion pour ce secteur, ce dispositif est conçu comme une incitation au recrutement pour les TPE et les PME, mais attire aussi de grandes entreprises qui cherchent désespérément des candidats, indique la collectivité qui signait officiellement six nouvelles conventions jeudi 26 janvier 2023.