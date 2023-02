Avec plus de 830 millions d’euros déjà engagés sur les 3 milliards prévus, l’installation du programme Petites Villes de demain, lancé le 1er octobre 2020 et porté par l’ANCT, "est satisfaisant[e]", indique Juliette Auricoste, directrice nationale du programme, à AEF info, mercredi 25 janvier 2023. La quasi-totalité des quelque 1 600 communes lauréates ont signé leur convention d’adhésion et les premières actions sont déjà visibles : 24 000 logements ont été rénovés à fin décembre, selon Juliette Auriscote. Surtout, l’image des petites villes change, comme l’illustre le Baromètre des petites villes réalisé par Ipsos et publié mercredi 1er février. "89 % des jeunes de 16 à 30 ans disent avoir un regard positif sur les petites villes", qu’ils y habitent ou non, et 52 % de ceux-ci pensent "que les petites villes vont connaître une dynamique positive" dans les années à venir.