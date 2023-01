Airbus va recruter "plus de 13 000 personnes" dans le monde dont 9 000 en Europe, indique le groupe aéronautique le 26 janvier 2023. Ces recrutements ont pour objectif de "soutenir la montée en puissance de ses avions commerciaux et relever les défis de la défense, de l’espace et des hélicoptères". Parmi ces embauches, 7 000 sont des créations de poste.