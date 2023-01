Discrimination à l’embauche : une première vague de testing a été réalisée dans 40 entreprises du SBF 120 (gouvernement)

Il y a un an, le président de la République annonçait que les 120 entreprises du SBF 120 seraient soumises à une opération de testing, pour déterminer si elles pratiquent la discrimination à l’embauche, au rythme de 40 par an (lire sur AEF info). La "première vague" a été réalisée, annonce le gouvernement mercredi 22 mai 2019, dans le compte rendu du Conseil des ministres. "Plus de 10 000 tests ont été effectués" afin "d’évaluer le potentiel de discrimination liée à l’origine supposée du candidat ou à son adresse dans le cadre d’un processus de recrutement". "Les résultats ont permis de nouer un dialogue avec les entreprises testées, afin de susciter une démarche de progrès et d’engagement, notamment dans le cadre du pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises", explique le gouvernement, sans préciser quand et selon quelles modalités seront rendus publics les résultats de ce testing.