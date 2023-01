Comme annoncé, Emmanuel Macron a dressé le bilan du premier Conseil de planification écologique dans une vidéo publiée le 28 janvier 2023. Il rappelle que le taux d'effort va devoir doubler pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 140 Mt CO2e en huit ans. Il évoque des annonces sur les transports en février, un Conseil de planification écologique en mars, un deuxième plan de sobriété pour février-mars et un plan sur l'agriculture en juin. Bruno Le Maire chiffre par ailleurs entre 60 et 70 milliards d'euros supplémentaires par an la réussite de la transition énergétique.