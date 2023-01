Le report de l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, contesté par les syndicats et l’opposition "n’est plus négociable", affirme la Première ministre Élisabeth Borne à la veille du début de l’examen du projet de loi rectificative de la sécurité sociale au Parlement, ce lundi 30 janvier 2023. Elle se montre en revanche ouverte à des modifications sur la prise en compte des trimestres pour maternité et une clause de revoyure en 2027.