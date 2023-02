AGENCE DE LA BIOMÉDECINE. Marine Jeantet est nommée directrice générale de l’Agence de la biomédecine, à compter du 1er février 2023. POLICE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE. Un arrêté autorise au titre de l’année 2023 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de technicien principal de police technique et scientifique de la police nationale et fixant le nombre de postes. DÉVELOPPEMENT DURABLE. Un arrêté fixe les taux de promotion dans les corps des directeurs...