La huitième "semaine des services de l’automobile et de la mobilité" se déroule du 28 janvier au 4 février 2023. Organisée par l’Anfa au titre de la branche professionnelle, cette manifestation a pour objectif de faire connaître aux jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) et à leurs familles les métiers et formations du secteur. Cette édition est organisée autour du thème "Révèle le/la professionnel/le qui est en toi !".