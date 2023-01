À quelques jours du lancement de l’agenda social 2023 par le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, dont le chantier phare sera celui des carrières et des rémunérations, un arrêté de la Première ministre du 25 janvier, publié au Journal officiel samedi 28 janvier, nomme le conseiller référendaire à la Cour des comptes Jérôme Veronneau directeur de projet à la DGAFP sur ce sujet à compter du 1er février, pour une durée de trois mois. Il sera chargé "de coordonner la conception et la mise en œuvre du projet de réforme des carrières et des rémunérations des agents publics".