Comment faire des CPES (cycles pluridisciplinaires d’études supérieures) des "leviers efficaces au service de l’égalité d’accès et de la réussite dans l’enseignement supérieur" ? Une circulaire au BO du 26 janvier 2023, signée par la Dgesip et la Dgesco, rappelle "les éléments fondamentaux" de cette formation ouverte depuis un an. Le CPES est une formation "adossée à la recherche associant lycées et établissements d’enseignement supérieur" et "inscrite dans la dynamique de l’égalité d’accès et de réussite dans l’enseignement supérieur".