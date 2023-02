Une "science maltraitée", une "administration en souffrance", des "instances malmenées", une "trajectoire budgétaire intenable", etc. Inria serait un "institut en péril" selon la pétition "Sauver Inria", lancée le 24 janvier 2023 par un "collectif de personnels" et portée par le SNCS-FSU avec le soutien du SNTRS-CGT. Elle est signée par 485 personnes en interne. "Depuis des mois, notre institut est malmené par sa direction et souffre de dysfonctionnements totalement inédits par leur ampleur", avancent les auteurs de la pétition qui "demandent aux ministres de tutelle d’intervenir".