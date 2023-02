Voici, en bref, une sélection d’actualités récentes relatives aux technologies et services de sécurité :Weinberg Capital Partners lance un fonds d’investissement dans la sécurité et la défense ;SFR Business remporte un contrat avec l’Ugap dans la cybersécurité ;Almond et Docaposte font des acquisitions dans l’expertise en cybersécurité ;Onet sécurité est elle aussi retenue par l’Ugap pour la surveillance humaine ;le général d’armée Benoît Puga conseille Erys Group et Geomines ;Amarante acquiert une société de gardiennage au Mexique…