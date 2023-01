Ce lundi 30 janvier, plus de 70 organisations seront réunies au ministère de la Transition écologique à la demande de Bérangère Couillard, secrétaire d’État à l’Écologie, pour lancer la concertation sur la consigne des bouteilles en plastique. Cette dernière n’avait pas pu aboutir lors des discussions sur la loi Agec. En cause : l’opposition des collectivités locales, qui reste vive quatre ans plus tard.