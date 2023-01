Afin d' "améliorer le bien-être de ses étudiants", l’ESC Clermont BS lance le dispositif "Feel good campus", financé par la fondation de l’école, fait-elle savoir le 26 janvier 2023. Des ateliers de disciplines sportives (réveil musculaire, mobilité, stretching, renforcement musculaire, cardio) mais aussi de préparation mentale (respirations, fixations d’objectifs, relaxation, dynamisation) seront proposés sur le campus à raison d’une à deux fois par semaine. Ils seront "animés par des étudiants ambassadeurs, initiés aux méthodes d’activité physique et mentale, par Collecty’Form", entreprise spécialisée dans la QVT et incubée à l’école. "Le dispositif pourrait être déployé progressivement sur l’ensemble des parties prenantes internes (enseignants-chercheurs, personnel) afin que le bien-être soit reconnu élément central de la culture et la vision de l’ESC Clermont BS", ajoute-t-elle.