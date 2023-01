C’est un projet prometteur qu’a présenté Loïc Roussel, le jeune directeur général de l’école d’ingénieurs privée associative Esiea, à Ivry-sur-Seine, ce 27 janvier 2023 : à la rentrée 2025, celle-ci investira un tout nouveau campus de 8 500 m2, toujours dans la ville d’Ivry mais au sein de "l’agrocité Gagarine-Truillot", une ZAC en plein développement autour de deux hectares d’agriculture urbaine. Bas carbone et biosourcé, le bâtiment accueillera une serre sur son toit, des bassins d’aquaponie et visera l’autonomie en eau et en énergie, le tout en nourrissant des projets de recherche en IA.