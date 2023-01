Le comité d’évaluation du HCERES "se prononce en faveur" de la "sortie de l’expérimentation, en vue de la transformation de l’EPE CY Cergy Paris université en grand établissement", indique un rapport publié le 27 janvier 2023. Cependant, le Haut Conseil pointe "les lacunes du dossier présenté par CYU" et recommande de "surseoir de quelques mois à la sortie", "au plus tôt au deuxième semestre 2023, et de préférence en janvier 2024". Le rapport met plusieurs fois en avant le besoin de clarifier des statuts et compétences, pointant un manque de lisibilité.