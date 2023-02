La mise en cause précipitée d’un responsable peut constituer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité

La mise en cause précipitée et humiliante d’une salariée, en raison de la souffrance exprimée par une collaboratrice placée sous sa responsabilité, sans ménagement ni précautions suffisantes au moins jusqu’à l’issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, retient la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 6 juillet 2022.