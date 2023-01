37 EPCI néo-aquitains sont concernés par la réforme des attributions de logements sociaux et devront, à ce titre, mettre en œuvre la gestion en flux des réservations et la cotation de la demande d'ici la fin 2023. Le déploiement de la cotation est particulièrement avancé dans les territoires du Grand Poitiers et de Limoges métropole, qui ont tiré profit d'une grille régionale élaborée par l'UR HLM de Nouvelle-Aquitaine et des fichiers partagés, exploités depuis plusieurs années par les bailleurs sociaux dans ces territoires.