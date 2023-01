E@sely : c’est le nom du projet Excellences déposé le 12 janvier 2023 par le collège de l’ingénierie Lyon-Saint-Étienne (Insa, Centrale, Mines et ENTPE) pour la vague 3, fait-il savoir le 26 janvier. Au-delà des quatre écoles du collège, le projet associe l’université Jean Monnet et quatre organismes de recherche : le CNRS, Ifpen, Inria et Inrae. Leurs actions seront "ouvertes aux autres membres du site".