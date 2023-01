Devant les députés de la commission d’enquête sur l’ingérence des puissances étrangères en France, le directeur de l’AFA (Agence française anticorruption), Charles Duchaine, a témoigné des difficultés de l’institution face à un phénomène toujours plus sophistiqué. Il appelle à mieux partager l’information avec les services de renseignements et avec Tracfin pour améliorer la détection de la corruption à tous les étages. Charles Duchaine dénonce également un manque d’effectifs pour mener à bien son action. En revanche, il salue une action en progression et une reconnaissance au niveau européen.