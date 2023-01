Le numéro de décembre 2022 de la Revue internationale d’éducation de Sèvres, coordonné par José Weinstein, sociologue, et Werner Zettelmeier, ancien professeur associé à l’université de Cergy-Pontoise, spécialiste de l’analyse des systèmes éducatifs français et allemand, questionne la place et le rôle des syndicats d’enseignants au XXIe siècle. Alors qu’ils "restent souvent au centre de la discussion sur les changements éducatifs", ils sont "considérés par certains comme un obstacle aux réformes nécessaires, tandis que d’autres voient en eux des défenseurs de valeurs et d’intérêts". Le dossier présente dix études de cas internationaux sur les évolutions de ce syndicalisme en ce siècle. Et d’interroger : "Est-il affaibli, en retrait, ou connaît-il un processus de renouvellement et de recherche de nouvelles formes d’expression qui correspondraient aux transformations éducatives en cours ?"