TotalEnergies "est omniprésent au sein du milieu académique et scientifique", constate Greenpeace qui publie, le 27 janvier 2023, une enquête sur la place de la major pétrolière dans la recherche publique et sur la façon dont elle "profite de cette situation pour imposer sa vision dans les débats sur la transition énergétique". TotalEnergies rétorque que ses projets de R&D, auxquels l’entreprise consacre plus de 1 Md$ par an, visent "à la positionner dans le Top 5 des acteurs du renouvelable dans le monde, avancer vers la neutralité carbone et améliorer la durabilité des produits".