Sur demande de l'UE, la France se dote d'un Conseil national de productivité chargé de l’analyse de la compétitivité

Sur recommandation du Conseil de l’Union Européenne, la France s’est dotée, samedi 23 juin 2018, d’un Conseil national de productivité, présidé par le président délégué du Conseil d’analyse économique, Philippe Martin. Le CNP siège au sein de France Stratégie et doit fournir, via des rapports annuels et des travaux d’experts, une analyse sur le niveau et l’évolution de la productivité et de la compétitivité françaises en tenant compte des enjeux européens.