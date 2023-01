Un an après la création de l’EPE université Paris Panthéon-Assas, son président, Stéphane Braconnier, rappelle sa volonté de "se préparer à la sortie de l’expérimentation" qui sera demandée en 2024, à l’occasion d’une conférence de presse organisée le 26 janvier 2023. Gouvernance, nouvelles formations, recherche, identité visuelle… Il revient sur plusieurs projets, qu’AEF info avait détaillés dans une interview publiée début janvier (lire sur AEF info) et apporte plusieurs précisions concernant de nouvelles actions déployées au sein de l’EPE, notamment :la mise en place d’une plateforme commune de signalement de lutte contre les VSS ;la création d’un service de santé étudiant unique ;une réflexion sur le financement de la vie étudiante ;la mise en place de la première "PhD box", qui concerne la réalisation de deux thèses autour d’un projet commun mené par deux doctorants (SHS et sciences computationnelles).