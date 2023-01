Selon les chiffres de la construction publiés vendredi 27 janvier 2023 par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, 482 200 logements ont été autorisés à la construction sur l’ensemble de l’année 2022, soit 14 300 de plus qu’en 2021 (+3,1 %). 376 200 logements ont été mis en chantier, soit 14 200 de moins (-3,7 %) que l’année précédente. Mais l’évolution de ces chiffres sur l’année 2022 reste "très heurtée", note le ministère qui relève des pics en février et mars puis en août.