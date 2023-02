En 2020, chaque université hors Paris intra-muros a reçu en moyenne 1,8 M€ des collectivités territoriales, selon un rapport de la Cour des comptes du 7 février 2023 : 1,23 M€ en subventions d’équipement et 572 760 € en subventions de fonctionnement. Les deux tiers de ce montant moyen proviennent des régions (1,09 M€). Un quart vient des EPCI et communes (467 372 €) et le reste des départements (243 082 €). Mais les disparités sont importantes, entre l’université de Strasbourg qui reçoit plus de 8 M€ de subventions de collectivités, et celle de Valenciennes qui touche moins de 50 000 €.