En 2023, l’ADI, qui fêtera ses 27 ans, travaillera particulièrement sur la sobriété énergétique des bâtiments industriels et la digitalisation de l’exploitation des immeubles. Elle souhaite en outre s’étendre aux ETI, PME et artisans, "les problématiques de gestion immobilière les concernant également", indique à AEF info son président, Frédéric Goupil de Bouillé. Qui se demande "s’il ne faut pas moitié moins de surfaces de bureaux mais dans des quartiers où les salariés ont envie de venir". Et entend "réfléchir aux bureaux de demain avec des aménageurs, des promoteurs."