La Commission européenne annonce, jeudi 26 janvier 2023, les lauréats du premier appel du nouveau programme d’Horizon Europe : "les écosystèmes européens d’innovation". Ces projets "contribuent à faciliter la participation, la mise en réseau et l’interconnexion de tous les acteurs et territoires clés de l’innovation dans l’UE, ainsi que des start-up deep tech", est-il précisé. Cinq de ces projets sont coordonnés en France par Medicen, Eurekare, l’Association des pôles de compétitivité, le Génopole et Eurasanté. Au total, la France touche 8 M€ sur les 116 M€ de l’appel et se classe 4e.