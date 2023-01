Renault : à l’issue du plan d’actionnariat salarié lancé fin 2022, les collaborateurs détiendront 4,7 % du capital

Dans le cadre de son plan stratégique "Renaulution", Renault lançait, fin 2022, un plan d’actionnariat salarié (lire sur AEF info). Objectif à terme : permettre aux collaborateurs de l’entreprise de détenir 10 % du capital de l’entreprise d'ici 2030, contre 3 % aujourd’hui. À ce jour, "plus de 95 000 salariés" ont bénéficié de l’attribution de six actions gratuites, et "2,7 millions d’actions supplémentaires sont détenues par les salariés" après la période de souscription qui s’est déroulée du 24 novembre au 12 décembre 2022, précise le constructeur automobile dans un communiqué diffusé le 9 janvier 2023. Le prix de référence de l’action dans le cadre de l’opération était fixé à 31,46 euros, soit un prix de l’action de 22,02 euros après décote. Les salariés détiendront environ 4,7 % du capital à l’issue de l’opération, précise le groupe automobile.