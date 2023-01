Le Crédit mutuel Arkéa est le premier signataire de la charte éthique de la donnée élaborée par Brest (métropole et ville), fait savoir l’exécutif local, mercredi 25 janvier. Pour la collectivité, l’enjeu est de créer "un cadre de confiance largement partagé pour la collecte, le stockage, l’exploitation et le partage des données publiques ou de données privées du territoire", indique Frédérique Bonnard-Le Floch, vice-présidente coopérations territoriales et politiques contractuelles. D’autres acteurs, issus notamment de "l’écosystème parapublic", pourraient prochainement rejoindre la démarche.