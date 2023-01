Dans un cahier publié en janvier 2023, le Forum pour l’investissement responsable estime que les sociétés à mission, bien qu’elles restent une niche, sont de plus en plus avantageuses pour les investisseurs à impact. Cette attractivité repose sur trois leviers : la fiabilité et la crédibilité des informations communiquées par les sociétés à mission via une gouvernance solidifiée, "l’assurance impact" engendrée par l’adoption d’une mission pour les fonds de gestion et la coordination de l’écosystème d’investissement.