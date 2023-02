En Ontario, "un consortium de compétences" se penche sur les moyens "d’évaluer les programmes ou les interventions liés à l’acquisition, au développement et à l’articulation des compétences transférables" demandées sur le marché de l’emploi. Ce consortium est constitué du Coqes (Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur, rattaché au gouvernement de l’Ontario) et de huit établissements post-secondaires. Le Coqes détaille "sept projets réussis" dans divers collèges et universités.