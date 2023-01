Sylvie Retailleau, ministre de l’ESR, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des télécommunications, et Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement, en charge de France 2030, annoncent, jeudi 26 janvier 2023, la nomination de Guillaume Avrin au poste de coordinateur national pour l’intelligence artificielle. Il sera rattaché au directeur général des entreprises du ministère de l’Économie et des finances et en lien avec le SGPI.