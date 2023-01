Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche publie, vendredi 13 janvier 2023, l’édition 2022 de son guide du CIR, dont l’objectif est "d’aider les entreprises à préparer les démarches et leur déclaration dans les meilleures conditions". Le guide du CIR 2022 intègre les "modifications inhérentes à l’évolution du CIR au 1er janvier 2022, à savoir l’abrogation du doublement d’assiette en cas de travaux de R&D confiés à des entités publiques". Par conséquent, "les parties concernant les dépenses éligibles en sous-traitance et la procédure d’agrément ont été actualisées pour mise en application sur le millésime 2022", tandis que "les procédures relatives aux millésimes antérieurs sont renvoyées en annexe", précise le guide. Enfin, une annexe a été ajoutée afin de présenter le nouveau crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo).