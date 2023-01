En présence de Monique Iborra, membre du Conseil de la CNSA et co-rapporteure de la proposition de loi "Mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France", dont ils ont pu échanger, les membres du Conseil ont adopté une motion visant à réaffirmer leur attachement "aux principes d’une politique ambitieuse de soutien à l’autonomie". Tour en appelant à faire converger les réflexions sur les personnes âgées et les personnes handicapées, menées dans le cadre parlementaire, à l’occasion du Conseil national de la refondation (CNR) et en amont de la prochaine Conférence nationale du handicap (CNH).